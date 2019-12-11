رفع الوعي الوطني لدى الشباب | توسع كبير في انشطة "كل يوم جديد" | التعليم العالي: نسعى لتشجيع الطلاب على زيارة مشروعات الدولة العملاقة

التعليم العالي:

مبادرة كل يوم جديد لتوعية الشباب بمجهودات مؤسسات الدولة

انطلاق الفوج الحادي عشر من شباب جامعة قناة السويس لزيارة مصنع الطائرات

الزيارات تستهدف رفع الوعي الوطني لدى الشباب



أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المبادرات لتنظيم زيارات لشباب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة "كل يوم جديد" التى تم إطلاقها فى بداية عام 2017، وتم التعاون فيها مع كل مؤسسات الدولة والوزارات المعنية بالتطوير، حيث إن تلك المشروعات تتم داخل الوزارات.



وشهدت الآونة الاخيرة زيارات هامة للمبادرة مثل زيارة الفوج التاسع من شباب جامعة المنصورة؛ مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، الفوج الحادي عشر من شباب جامعة قناة السويس؛ لزيارة مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع.



ويتم تنظيم زيارات إلى مشروعات كبرى مثل محور روض الفرج ومركز القاهرة للمؤتمرات ومنتجع الجلالة بالكامل والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع قناة السويس وتنمية مدينة شرق بور سعيد ومدينة الإسماعيلية ومدينة الأثاث بدمياط والمستشفيات المستجدة ومزارع الأسماك والصور الزراعية.



وتستهدف المبادرة إطلاع الطلاب على حجم العمالة المصرية والمهندسين وحجم الفنيين الذين يعملون بتلك المشروعات، كما أن جميع من يدير تلك المشروعات من خريجى الجامعات المصرية العريقة، وتتم بكفاءة يشهد لها كل العاملين على مستوى العالم.



وجاءت أبرز الزيارات التي أجراها طلاب الجامعات في إطار مبادرة "كل يوم جديد" خلال عام 2019 على النحو التالي:



• انطلق الفوج الرابع من طلاب جامعة السويس لزيارة الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع، حيث حرص المهندس أشرف خليل، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث تم استعراض المشروعات التنموية التي تنفذها الشركة، وكذلك اصطحب الطلاب في جولة للورش الإنتاجية ومعامل الشركة؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج.



وتفقد الطلاب الورش الإنتاجية للشركة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات شمسية كبيرة القدرة، وكذلك الألواح الشمسية، ومحولات الكهرباء، وأنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية، وأشاد الطلاب بما تمتلكه من كوادر فنية، وخبرات متميزة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع، معربين عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.



• انطلاق الفوج الأول من شباب جامعة عين شمس؛ لزيارة مصنع مهمات السكك الحديدية (سيماف) التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.



وحرص اللواء أركان حرب إسماعيل عبد المنعم نجدي، رئيس مجلس إدارة المصنع، على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث تم عرض فيلم عن الهيئة العربية للتصنيع، كما تم استعراض دور الهيئة في المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة، وكذلك اصطحب الطلاب في جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع.



• زيارة طلاب الإسكندرية إلى العلمين الجديدة، حيث استهل طلاب جامعة الإسكندرية، أفواج الفصل الدراسي الأول، حيث زار الطلاب مدينة العلمين الجديدة وآخر تطورات العمل فى المدينة، وما تم بها من إنشاءات.



واستمع الطلاب خلالها لشرح تفصيلى حول مخطط المدينة الذى يستهدف حوالى 50 ألف فدان، تمتد من طريق وادى النطرون إلى الضبعة، وتستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتنقسم إلى قطاع ساحلى يضم مركزًا سياحيًا عالميًا، ومنطقة أثرية تضم متحفًا مفتوحًا ومتنزهات دولية وفنادق وخدمات ميناء، وقطاع حضرى يضم جامعة العلمين الجديدة، ومركز خدمات إقليمية.



• زيارة طلاب الزقازيق لمشروع الإسكان بالعبور؛ لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والتعرف على آخـر تـطورات العمل فى المشـروع.



واستمع الطلاب لشرح تفصيلي حول مشروع مدينة العبور الجديدة السكني، والذي يخدم المحافظات المحيطة، حيث تعرف الطلاب على تكلفة المشروع، وما تم إنجازه ومراحل الانتهاء منه وتسليمه.



• زيارة طلاب حلوان لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، واستهدف الفوج الخامس، طلاب جامعة حلوان، لزيارة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وخلال الزيارة تم تقديم عرض عن المحطة، وما تم إنجازه من المشروع، كما تم اصطحاب الطلاب في جولة ميدانية؛ لتفقد مواقع العمل المختلفة، والتعرف على آخر تطورات العمل فى الموقع، مشيدين بما شاهدوه من جهد مبذول تجاه من جانب الدولة في إنشاء مشروعات ضخمة.



• زيارة طلاب طنطا لمحطة معالجة القاهرة الجديدة للصرف الصحي، للتعرف على ما تم من أعمال التشييد والبناء والتشغيل والإدارة للمحطة، وذلك وفقًا لخطط الدول في بناء المشروعات العملاقة، ومنها مشروع محطة للصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.



• زيارة طلاب المنصورة لمشروع المنصورة الجديدة، وضم الفوج السابع؛ طلاب جامعة المنصورة، لزيارة مشروع المنصورة الجديدة، وقد تفقد الطلاب مدينة المنصورة الجديدة وآخر تطورات العمل فى المدينة، وما تم من إنشاءات.



واستمع الطلاب خلال الزيارة، لشرح تفصيلى من محمد رجب، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، حول مخطط المدينة التي تحتوي على جميع الخدمات والمرافق اللازمة التي من شأنها توفير الراحة لساكنيها، وتشمل: منطقة لوجستية وخدمية، وجامعة إقليمية، وجامعة أهلية تابعة لجامعة المنصورة، ومراكز بحثية علمية، ومدينة طبية، ومناطق صناعات تكنولوجية، وكورنيش على الطريق بعرض 56 مترا، ومجموعة من الشواطئ العامة، وشبكات صرف صحي ومياه الشرب.



• زيارة طلاب المنوفية لمحطة مياه العاشر من رمضان، وذلك ضمن الفوج الثامن للمبادرة، واستعرض عبد المنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ما تم تنفيذه في المدينة من مشروعات، حيث تعتبر من أكبر المدن الصناعية، وتحمل لقب قلعة الصناعة المصرية.



وأوضحت الدكتورة رشا معوض، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن محطة مياه مدينة العاشر من رمضان، تُعد من أكبر المشروعات التى نفذت فى قطاع مياه الشرب خلال السنوات الأخيرة، وهي محطة عملاقة صممت على أحدث نظم محطات المياه فى العالم لتغذية المدن الجديدة، وتبلغ طاقة المحطة الإنتاجية (٦٠٠ الف م٣/يوم) للمرحلة الأولى، وجار البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة ٦٠٠ ألف م٣/يوم.



• زيارة طلاب القاهرة للمتحف الكبير، حيث ضم الفوج الحادى عشر، طلاب جامعة القاهرة، لزيارة المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرام الجيزة، واستمع الطلاب خلال جولتهم إلى شرح تفصيلي حول المتحف الذي تم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ويستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية، ومركز الترميم، والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم.