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أخبار العالم

قتلى في انفجار طائرة فوق شبه جزيرة الكندية.. تفاصيل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:06 م
انفجار طائرة فوق
انفجار طائرة فوق شبه جزيرة الكندية
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دعاء أبوهشيمة
لقي عدة أشخاص مصرعهم جراء حادث تحطم طائرة في شبه جزيرة كندية؛ وذلك بعدما شوهدت وهي تقوم بمناورة على نحو منخفض.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم الإبلاغ عن العديد من حالات الوفاة في أعقاب الحادث الذي وقع شمال جزيرة جابريولا على الساحل الجنوبي الغربي لكندا، أمس.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا حريقا وسمعوا صوت انفجار ضخم قبل أن يتمكنوا من رؤية الطائرة وهي تسقط في البحر الساعة 6.

ووفقا للصحيفة البريطانية، يتم إجراء تحقيقات أولية في ولاية كولومبيا البريطانية لتحديد عدد الوفيات ومعرفة ظروف الحادث من حيث كيفية وقوعه وموعده ومكانه وكيف لقى هؤلاء الأشخاص مصرعهم بشكل مفاجئ غير متوقع.

ويعتقد أن الطائرة كانت من طراز Piper Aerostar وهي طائرة مكونة من 6 مقاعد وكانت متجهة إلى الشمال من الولايات المتحدة. كما يعتقد أن جزءا منها سقط في شارع ديكورسي، وهو شارع هادئ في شبه الجزيرة الشمالية من جزيرة جابريولا.

وسيتم إجراء مزيد من التحقيقات بالشراكة مع المجلس الكندي لسلامة النقل، مع الموجودين في الموقع اليوم لجمع الأدلة للمساعدة في تحديد ملابسات الحادث.
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