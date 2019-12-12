أهم إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان بعام 2019.. أهمها نجاح مصر في الاستعراض الدوري الشامل بنسبة 82%

شهد ملف حقوق الإنسان المصري تقدما ملحوظ شملت احترام الحق في حرية الدين ونبذ التطرف ومواجهة الكراهية والعنف كما أن الدولة تعمل في سباق مع الزمن لتحوال ان ترتقى بالمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بمكوناتها الحكومية وغير الحكومية مؤسسيا وبشريا، إضافةً إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ودمجها في المناهج التعليمية، وفيما يلي نبرز أهم الإنجازات التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان.



نجاح مصر في الإستعراض الدوري الشامل

استطاعت الدبلوماسية المصرية تحقيق نجاح كبير في الأستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019 حققت فيها نجاحا وصل إلى ٨٢٪؜ بعد إشادة ١١١ دولة من ١٣٣ دولة منهم دول أوروبية كانت قد أدانت الدولة المصرية في العرض الدوري في ٦ نوفمبر ٢٠١٤ وعلى رأسها المملكة المتحدة وهو ما يعتبر فشلا حقوقيا جديدا يضاف للمنظمات الدولية التي تسيس ملف حقوق الإنسان، والتي حاولت في آخر ٣ سنوات تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.



الاتحاد الأوروبي

أشاد يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، بالجهود الكبيرة والفعالة التي تبذلها مصر لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وذلك على هامش توقيع اتفاقيتين بين مصر والاتحاد الأوروبي، للنمو الشامل ومكافحة تحديات الهجرة، بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو.



الأمم المتحدة

أعرب فيليبو جراندي عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة وحرصها على معاملتهم كمواطنين فضلًا عن نجاحها في منع خروج أية حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ أكثر من عامين.



الشبكة العربية

تسلمت مصر أمس رسميًا رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك برئاسة الأستاذ محمد فايق رئيس القومى لحقوق الإنسان وتم تسليمه الرئاسة من فافا مرزوق رئيس الشبكة



ويشارك فى الحدث المؤسسات العربية لحقوق الإنسان لدول (البحرين، جزر القمر، المغرب، الأردن، سلطنة عمان، جيبوتي، موريتانيا، فلسطين، العراق ، الجزائر، السودان، تونس، لبنان، الكويت) وممثلين من المؤسسات الحقوقية الدولية.

وتهدف الشبكة الى تعزيز دور المؤسسات الوطنية المساهمة فى حماية حقوق الإنسان فى الدول العربية .



الملف الصحي

لقد سعت مصر لوضع الأطر التشريعية ورسم السياسات التنفيذية لتعزيز تمتع المصريين بحقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق، حيث أطلق رئيس الجمهورية مبادرة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين أطفال المدارس، وتوفير العلاج للمصابين بالمجان، وتستهدف المبادرة ما يقرب من 12 مليون طفل بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن مبادرة "مائة مليون صحة" المعنية بالكشف عن المصابين بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" والأمراض غير السارية، والتي نجحت حتى الآن في فحص ما يقرب من 40 مليون مواطن

