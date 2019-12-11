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برلمان

رئيس زراعة النواب: الفلاح يعاني أشد المعاناة.. والحكومة تتجاهله

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:56 م
هشام الحصري، رئيس
هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب،  إن تحديد الأسعار للمنتجات والسلع والمحاصيل الاستراتيجية من قبل الحكومة ضرورة مهمة من أجل الفلاح المصري الذي يعاني خلال الفترات الأخيرة بتجاهل كبير لابد من الانتباه لها والعمل علي تلبية احتياجاته ومطالبه.

جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة -الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في ٨ أكتوبر الماضي برئاسة السيد الشريف ، مؤكدا على أنه لا أحد ينكر الجهود التى تتم من قبل الحكومة بالعديد من الملفات، ولكن الفلاح المصري لم يتضمنه بيان الحكومة الذي عرض علي البرلمان بكل جدية، خاصة أن الفلاح يعاني كثيرا أشد المعاناة.

وأكد الحصري علي أن المادة 129 من الدستور تنص علي أن تتولي الحكومة استلام المحاصيل وتسعيرها قبل انطلاق الدورة الزراعية، وهو الأمر الذي لابد من الاعتبار له من قبل الحكومة خلال سياستها الحالية قائلا:" تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية ضرورة مهمة".

واتفق معه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، مؤكدا علي أن بيان الحكومة المعروض على البرلمان مقتضب خاصة أنه جاء لظرف بعينه، ومن ثم عدم تضمنه العديد من المعلومات بمختلف القطاعات أمر في محله، ولكن لا أحد ينكر الجهود التى تتم من الحكومة وخاصة قطاع النقل، الذي تحقق فيه نهضة كبيرة.
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