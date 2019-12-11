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أخبار البلد

انطلاق حملة انتخبوا المحاميات في ختام فعالية الـ16 يوما لمناهضة العنف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:16 م
صدى البلد
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أماني نوار
عقدت مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة برئاسة المحامية هبة عادل، احتفالية ختام الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالمنطقة الآمنة بمنطقة إمبابة؛ وذلك بحضور النائبة البرلمانية منى منير، وجمعية حواء المستقبل، وجريدة الحياة نيوز، ومركز ACT، ومجموعة من المحاميات عضوات المبادرة.

شهدت الاحتفالية الختامية لمناهضة العنف ضد المرأة يومًا مفتوحًا يطغى عليه "اللون البرتقال" –لكونه يرمز إلى عام خالي من العنف-، وتضمن فقرات متنوعة منها الأنشطة الترفيهية المقدمة للأطفال، لمحاولة توعيتهم عن العنف ضد المرأة بطرق تناسب مراحلهم العمرية، إلى جانب ذلك عرضت العديد من السيدات منتجات؛ وذلك تشجيعًا للتمكين الاقتصادي للمرأة أحد أهم أهداف المبادرة.

أعلنت مؤسسة المبادرة، المحامية هبة عادل عن إنطلاق حملة (انتخبوا المحاميات) خلال الفاعلية؛ وذلك لتشجيع ودعم ومساندة المحاميات للترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين القادمة، وصنع كوادر نسائية قادرة على صنع القرار، وبدأت الحملة من خلال ورشة تدريبة مكثفة للمحاميات بمحافظة بورسعيد الشهر الماضي.

استكملت "عادل" أن هذه الورشة هي بداية سلسلة من الورش المكثفة للمحاميات بمختلف محافظات مصر استعدادًا لخوض انتخابات النقابة القادمة المقرر انعقادها في الربع الأخير من 2020، موضحة أن خلو مقاعد مجلس النقابة العامة منذ 1992 من المحاميات نهائيا، هو أحد أهم أنواع العنف الذي يمارس ضد المحاميات.

جدير بالذكر أن مبادرة المحاميات المصريات -محاميات من أجل العدالة للنساء-، هي مبادرة نسائية تطوعية بدأت بمجموعة من المحاميات الشابات المصريات حديثى التخرج بهدف دعم ومساندة المحاميات المترشحات لعضوية مجلس نقابة المحامين، والعمل على تكوين مجموعات داعمة وضاغطة من أجل تمثيل المحاميات بمجلس النقابة الذى لم تمثل فيه المحاميات منذ مجلس 1992 والذى تم حله فى 1995، ونشأت عبر مجموعة بالفيس بوك منذ عام 2004، وشملت بعد ذلك محاميات من عدة محافظات، وتعمل على مناقشة القوانين وتعديلاتها ومنها ( قانون الأسرة بالتعاون مع جمعية المساعدة القانونية – قانون الجمعيات الاهلية – فانون المحاماة- قانون الرسوم القضائية).
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