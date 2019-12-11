إسلام الشاطرعن مونديال الأندية: كنا نتوقع إحراز الميدالية البرونزية 2006 .. وليفربول الأقرب للقب

تحدث إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى سابقًا، عن ذكرياته في بطولة كأس العالم للأندية باليابان 2006، التى توج الأهلى فيها بالميدالية البرونزية والمركز الثالث.



وأكد الشاطر في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الفريق كان يثق فى إحراز مركز بنسخة البطولة 2006، لأن فترتنا في النادي الأهلي مع جوزيه كان الهدف من كل مباراة هو المكسب فقط، وتعلمنا من أخطاء المرة الأولى، فأهم الدروس كان أن المباراة الأولى بتفرق بشكل كبير إلى جانب اعتيادنا على الأجواء والطقس .



وأنهى إسلام حديثه، بتوقعه إحراز فريق ليفربول الإنجليزي للقب البطولة الحالية التى ستنطلق اليوم، وأكد أن مستوى فريق الترجى الحالى لن يؤهله لترك بصمة له أو تحقيق إنجاز، ولكن تمنى له التوفيق.