وسط كوكبة من الجنس الناعم .. محمود حميدة يحتفل بعيد ميلاده الـ 66 | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للنجم محمود حميدة من حفل عيد ميلاده الذي يوافق 7 ديسمبر.



ويظهر في الصورة عدد كبير من النجمات والأصدقاء يتوسطن حميدة الذي بلغ عامه 66 فهو من مواليد 1953.



يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم، وإيهاب فهمي ومحمد عز وعمرو صحصاح وآخرون، من تأليف هانى سرحان، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثاني محمد رياض وعبير صبري وسيمون وحسن حسني وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان شوقي وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب وآخرون.



