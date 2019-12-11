معرض للمنتجات البيئية لمدينة سيوة بـ الصحفيين

تقيم نقابة الصحفيين، معرضا للمنتجات البيئية لمدينة سيوة بجهود من الزميل سعيد جمال الدين سرحان.



يعقد المعرض خلال الفترة من الثلاثاء ١٠ الى ٢٧ ديسمبر الجارى بمقر النقابة بالدور الرابع.



ويضم المعرض كافة المنتجات التى تشتهر بها مدينة سيوة مثل التمور والزيتون ومستحضرات الطبية العشبية والمنتجات البيئية الأخرى.



تعرض كافة المنتجات بأسعار خاصة للصحفيين وأسرهم بالدور الرابع بالنقابة.

