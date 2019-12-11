جيب سوداء | إطلالة ساحرة لـ مي عز الدين | والجمهور: يا برنسيسة

شاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.
وظهرت مي عز الدين فى إطلالة أنيقة، وارتدت جيب باللون الاسود تأخذ قماش الشراشيب، مع تيشيرت اسود، ونسقت معهما حقيبة وحزام تكشف عن رشاقتها وخسارة وزنها.
واعتمدت مي عز الدين على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج البسيطة التى كشفت عن جمال ملامحها.
وظهرت مي عز الدين فى إطلالة أنيقة، وارتدت جيب باللون الاسود تأخذ قماش الشراشيب، مع تيشيرت اسود، ونسقت معهما حقيبة وحزام تكشف عن رشاقتها وخسارة وزنها.
واعتمدت مي عز الدين على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج البسيطة التى كشفت عن جمال ملامحها.