مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ | صور

واصل حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ، حملة النظافة والتجميل بالمدن والقرى من خلال مبادرة "بلدي جميلة" التي تقام تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.



أشرف على هذه المبادرة المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، في إطار الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات وجرى تنظيم الحملة الثانية في مدينة بيلا.



وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد للحزب بكفر الشيخ، إن حملة النظافة أقيمت بمدينة بيلا للمرة الثانية بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز والمدينة وأجريت في الشوارع الرئيسية وتم نقل القمامة والمخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بمدينة بيلا.



جاء ذلك بحضور سامى الإمام أمين العمل الجماهيري ورأفت غالى الأمين المساعد بالمركز بإشراف جمال الصيرفي أمين الحزب بالمركز.



ويأتي ذلك في إطار خطة النظافة والتجميل التي وضعتها الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية للقضاء على التلوث وتوفير بيئة صحية تساعد على العمل والإنتاج.