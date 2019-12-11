ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ | صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:02 م
مستقبل وطن يواصل
مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
واصل حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ، حملة النظافة والتجميل بالمدن والقرى من خلال مبادرة "بلدي جميلة" التي تقام تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

أشرف على هذه المبادرة المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، في إطار الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات وجرى تنظيم الحملة الثانية في مدينة بيلا.

وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد للحزب بكفر الشيخ، إن حملة النظافة أقيمت بمدينة بيلا للمرة الثانية بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز والمدينة وأجريت في الشوارع الرئيسية وتم نقل القمامة والمخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بمدينة بيلا.

جاء ذلك بحضور سامى الإمام أمين العمل الجماهيري ورأفت غالى الأمين المساعد بالمركز بإشراف جمال الصيرفي أمين الحزب بالمركز.

ويأتي ذلك في إطار خطة النظافة والتجميل التي وضعتها الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية للقضاء على التلوث وتوفير بيئة صحية تساعد على العمل والإنتاج.
مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ | صور
مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ | صور
مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ | صور
مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ | صور
مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ | صور
مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ | صور
مستقبل وطن يواصل حملة النظافة والتجميل في كفر الشيخ | صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورى مستقبل وطن.. جماهير كفر الشيخ سعداء بصعود فريقها للدور قبل النهائي

مستقبل وطن ينهى الموسم الثاني من دورى كرة القدم فـ27 محافظة..أشرف رشاد يحضر ختام الفعاليات بالمنوفية والفيوم والجيزة وكفر الشيخ.. نواب وقيادات الحزب يشاركون فى دوائرهم..وتكريم 12 من أسر شهداء الدقهلية

بمشاركة 75 ألف لاعب.. مستقبل وطن ينهى دورى كرة القدم بـ 27 محافظة

ضمن مبادرة حياة كريمة.. مستقبل وطن يوزع 200 لحاف بكفر الشيخ

مستقبل وطن يرسل قافلة كبرى إلى مدينة حلايب بحضور قيادات الحزب.. صور

نشاط مكثف للأحزاب.. الجارحي يترأس اجتماع أمانة الطاقة بمستقبل وطن.. وقوافل طبية لصوت الشعب بالمحافظات

ترشيحاتنا

ضبطها بمركز غسيل كلوي في بني سويف.. العثور على 7 صناديق تماثيل خلال تفتيش الصحة.. فيديو

منها إطلاق صواريخ .. البحرية تنفذ تدريبات نوعية في المياه الاقتصادية المصرية.. فيديو وصور

أمطار ورياح مثيرة للأتربة .. الأرصاد تحذر من عدم استقرار حالة الطقس.. فيديو

رقم صادم | سعر تذكرة حفل الراقصة دينا في رأس السنة

فرح يتحول لـ خناقة بعد ضرب شقيق العريس للعروسة | شاهد

مصر تستضيفها | الكاف يعلن تفاصيل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة

هنتعشى ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته في حفل عائلي | صور