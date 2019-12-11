مكرم محمد أحمد: أردوغان يحقد على مصر ويرغب في تدميرها بالإرهاب

أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يظن أن استيلاءه على ليبيا سوف يمكنه من حل مشكلاته الاقتصادية، فضلا عن جعله طرفًا فعالا في منطقة الشرق المتوسط، من خلال وضع يده على البترول الليبي، وتوسيع نفوذه في منطقة الشرق الأوسط.



ونوه "مكرم محمد أحمد" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن أردوغان يظن أنه يمكنه دعم وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر بعد استيلائه على ليبيا، من خلال عناصر جماعاته الإرهابية، مؤكدا أن "حقده بالغ على مصر".



وأضاف مكرم محمد احمد، أن موازين القوى العسكرية بالنظر الي تركيا في صالح مصر، مشيرا إلي أن قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي تدعم الموقف المصري وترفض تصرفات أردوغان.



وأشار مكرم محمد أحمد إلى أن أردوغان لا يستند في تصرفاته إلى القانون الدولي ومصر قادرة على صد أردوغان.



وأكمل مكرم محمد أحمد:" أردوغان يسعى لتوسيع نفوذه في منطقة الشرق الأوسط وتقربه من الحدود المصرية، مشيرا إلى أن حقد أردوغان تجاه مصر بالغ، ولكن مصر قادرة على الصمود والوقوف في وجه أردوغان ووضع حد لكل أطماعه ".