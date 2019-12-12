مشاكل المدارس الخاصة عرض مستمر.. شكاوى من أولياء الأمور.. والبرلمان يستدعي الوزير.. ونقابة المعلمين: الوزارة مسئولة عن المتابعة والمحاسبة.. ونناشد بانتشارها لسد العجز

نقيب المعلمين: الوزارة مسئولة عن محاسبة المدارس الخاصة ومتابعتها

وكيل نقابة المعلمين: الوزارة ليست مقصرة في السيطرة علي المدارس الخاصة أمين النقابة: من حق البرلمان استدعاء وزير التربية والتعليم للرد علي الاستفسارات









أشتكى العديد من أولياء امور المدارس الخاصة من عدم قدرة وزارة التربية والتعليم عليها ، والمغالاة في مصروفاتها ، وفي هذا الصدد ، تم استدعاء وزير التربية والتعليم للبرلمان .





وتم إستطلاع التقرير التالي لرصد آراء نقابة المعلمين .





في البداية ، أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، أنه من حق أولياء الأمور أن يشتكوا من عدم سيطرة وزارة التربية والتعليم على بعض المدارس الخاصة لأن هناك مغالاة في مصروفات السنة الدراسية من قبل المدارس الخاصة دون وجه حق ، كذلك زيادة سنوية في تلك المصروفات .





وقال خلف الزناتي في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" ، إن الوزارة مسئولة عن محاسبة المدارس الخاصة ومتابعتها لذا فهي المسئول الأول أمام البرلمان لإنه لايمكن له مسائلة كل مسئول عن مدرسة خاصة.





وأشار "نقيب المعلمين " إلى أن هناك أوجه قصور في سيطرة وزارة التعليم علي المدارس الخاصة ، والدليل علي ذلك أن مرتبات بعض المعلمين بتلك المدارس متدنية جدا مقارنة بمرتبات المعلمين بالمدارس الحكومية.





وناشد وزارة التربية والتعليم ، بضرورة إصدار تعليمات لجميع المدارس الخاصة بالمصروفات الدراسية ، وأيضا بكيفية سير السنة الدراسية في بداية كل عام دراسي جديد، ثم متابعة تنفيذ تلك التعليمات لإن الواقع أن الوزارة ترسل تعليماتها ولا تتابعها.





وأوضح أن من حق البرلمان استدعاء وزير التربية والتعليم وتوجيه له بعض الأسئلة في أوجه القصور بالمدارس الخاصة ، ونؤيد شكوي أولياء الأمور من المدارس الخاصة لإنها حقيقية وتحدث علي أرض الواقع.





فيما أكد إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين ، أن النقابة بكل كيانها تؤيد سيطرة الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم علي المدارس الخاصة خاصة فيما يتعلق في المناهج والمصروفات ، إذ تغالي بعض المدارس الخاصة في المصروفات الدراسية كل عام دون وجه حق .





ونوه "شاهين" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد " ، إلي أننا نؤيد العمل علي انتشار المدارس الخاصة بجميع أنحاء الجمهورية لسد الفجوة والعجز بالفصول بالمدارس الحكومية ، مضيفا أن عدد الطلاب بالمدارس الخاصة تكون أقل مما تعطي فرصة للتعلم بشكل أفضل .





وأوضح "وكيل نقابة المعلمين" أن وزارة التربية والتعليم ليست مقصرة في حق السيطرة علي المدارس الخاصة ، ولكنها تصدر التعليمات في بداية كل عام ، وعدم اتباع المدارس تلك التعليمات تسبب في شكاوي الكثير من أولياء الأمور .





وقال إن وزارة التربية والتعليم تحاول السيطرة علي المدارس الخاصة من خلال أصدار عدة قرارات لتحد من سطوتها ، متابعا :" لو ألتزمت كل مدرسة خاصة بتعليمات الوزارة لم يحدث أي خلل او شكاوي من أولياء الأمور".





وناشد وزارة التربية والتعليم بضرورة تغيير المسئولين عن التعليم الخاص بالوزارة كل عامين حتي نتجنب حدوث بعض المصالح المشتركة بين المسئولين و المدارس الخاصة.





كما قال محمد عبدالله ، الأمين العام لنقابة المعلمين، إن وزارة التربية والتعليم لها السيطرة الكاملة على المدارس الخاصة كالحكومية، ولا يوجد أي تقصير من قبلها، لافتا إلى أن التقصير يأتي من القيادات المسئولة عن المدارس الخاصة.





وأضاف "عبدالله" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من حق البرلمان استدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ولكن للسؤال عن المغالاة في مصروفات المدارس الخاصة، وليس التقصير في حق السيطرة على المدارس الخاصة.









ونوه "الأمين العام لنقابة المعلمين" إلى أن أي خلل في منظومة المدارس الخاصة يسئل عنها الوزير لذا لابد من استدعائه لتوضيح بعض الأمور للبرلمان وكذلك لأولياء الأمور.





وناشد الجهات المسئولة بوزارة التربية والتعليم بالمتابعات الدورية على المدارس الخاصة، حتى لا يكون هناك أي تقصير أو أي شكاوى، نافيا ممارسة التنمر من قبل المدارس الخاصة ضد أولياء الأمور.





وأعلن الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه سيتم عقد لجنة خاصة لبحث المشكلات التى يعانى منها أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لبحث تلك المشكلات.



