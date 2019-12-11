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منوعات

للاجتماعات السرية تحت المياه.. سفينة جيمس بوند أصبحت حقيقية| صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:23 م
اليخت
اليخت
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أماني إبراهيم
الحصول على مخبأ سري مشابه للخيالي في سلسلة أفلام جيمس بوند يعد حلما قد تحقق أخيرا، حيث كشفت إيطاليا عن أول سفينة بهذا الشكل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن هذه اليخت الفاخر يضمن لصاحبه الاختفاء من أعين المتطفلين والجواسيس والمزعجين.

يتميز اليخت الفاخر بأنه يتحول إلى غواصة، مما يضمن الخصوصية الكاملة للأثرياء والمشهورين، ويغوص اليخت إلى مسافات عميقة تحت سطح الماء.

ويطلق على هذا اليخت الفاخر اسم "Carapace"، ويبلغ طوله 8 أضعاف أكبر أتوبيس في لندن، ويمكن أن تغوص حتى عمق 300 متر، والاختفاء أيضا تحت المياه لمدة تصل إلى 10 أيام كاملة في كل رحلة، وتبلغ سرعتها القصوى على السطح 16 عقدة، وتحت المياه 13 عقدة، بمدى 3862 كم.

تكلف بناء هذا اليخت الخارق مئات الملايين من الجنيهات الاسترليني، ويوجد بها كل وسائل الراحة كمسبح، وسبا، وصالة رياضية، ويستطيع الدبلوماسيون ورؤساء الأعمال التنقل على متن السفينة لعقد اجتماعات مهمة أو الاتفاقيات والمعاهدات السرية.

ويمكن للمسافرين الاستمتاع بوسائل الراحة الفاخرة في الطائرة، بما في ذلك غرفة كاملة VIP وصالة وسبا وبار وصالة ألعاب رياضية.
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