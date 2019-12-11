دوري الأبطال | دينامو زغرب يتقدم بعد 10 دقائق بهدف في شباك مان سيتي

تقدم فريق دينامو زغرب على ضيفه مانشستر سيتي، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ماكسيمير، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا.



جاء الهدف في الدقيقة 10 من كرة عرضية رائعة لعبت من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليمني عن طريق داميان كادزيور إستقبلها دانيال أولمو بتسديدة مباشرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلي حارس مرمي السيتي برافو.



وجاءت تشكيلة أزرق مانشستر كالتالي:



حراسة المرمى: برافو



الدفاع: كانسيلو، أوتاميندي، جارسيا وميندي



الوسط: رودري، فودين، جندوجان، محرز وبرناردو سيلفا



الهجوم: جيسوس



ويملك مانشستر سيتى 11 نقطة فى صدارة المجموعة وتأهل رسميا للدور المقبل، فيما يحتل دينامو زغرب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.