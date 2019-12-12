مصطفى أبو زيد: التنمية المستدامة هي فكر إدارة موارد الدولة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، إن الدولة المصرية مرت بظروف صعبة خلال أحداث 2011، ما دفع المستثمرين إلى الهروب من السوق المصري، مشيرًا إلى أن خطوة قناة السويس كانت جيدة وبدأت بالفعل تحقق إيرادات في العام المالي من 2015 إلى 2016 5 مليارات دولار، وفي العام المالي من 2017 إلى 2018 5.6 مليار دولار، وفي العام المالي من 2018 إلى 2019 وصل معدل الإيرادات إلى 5.9 مليار دولار، وهذا كان كفيلًا للرد على أعداء الوطن والمشككين في هذه الخطوة من الأساس.





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وأضاف "أبو زيد" خلال ندوة نظمتها مؤسسة الإعلام البديل، أن التنمية المستدامة هي فكر إدارة الموارد الموجودة في كل دولة على حسب مواردها وامكانياتها والتحديات التى تواجهها ، وبدأ المفهوم في الظهور بعد الثورة الصناعية في أوروبا، في القرن الماضي، وبدأ لها تأثير سلبي على البيئة، ومن هنا قررت الأمم المتحدة الاجتماع لبحث الأضرار السلبية الناتجة عن التقدم الإقتصادي، وتبين أن الثورة الصناعية تؤثر بالسلب على البيئة، بسبب زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تلك الصناعات والتي أثرت على طبقة الأوزون، علاوة على التأثير على الحياة تحت المياة أيضًا جراء إلقاء مخلفات المصانع في الأنهار، فتم تشكيل لجنة سميت باللجنة العالمية للتنمية والبيئة 1987، وبدأ ينبثق عنها مفهوم رسمي أممي للتنمية المستدامة وتقسيم الابعاد الى اقتصادية واجتماعية وبيئية



