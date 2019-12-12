بعد زيادة أعداد المنتحرين.. البرلمان يواجه الانتحار بقانون جديد.. إنشاء مجلس قومي للصحة النفسية.. ونواب: المشروع يقضي على المرض النفسي نهائيا

وداعا للانتحار.. صحة البرلمان تقر بتشكيل مجلس قومي للصحة النفسية

المجلس يراقب أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين المجلس يضع معايير ترخيص إدارة وتشغيل المنشآت النفسية صحة النواب: المجلس أداة وصل بين المريض النفسي والمجتمع





وافقت لجنة الصحة بالبرلمان، خلال اجتماعها الأخير، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.





ويهدف مشروع الحكومة إلى دمج القانون رقم 71 لسنة 2009، مع القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي وذلك لخدمة ورعاية المريض النفسي.





ويؤكد مشروع القانون على عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، بالإضافة إلى التعليم المستمر، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.





كما يضمن المشروع توفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، بجانب توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.





ويُشكل القانون مجلس قومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه.





كشف النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، عن اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، مؤكدا أن المجلس سيضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، فضلا عن نشر تقارير دورية عن أعمال المجلس طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.





وأوضح المشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المجلس سيعمل أيضا على مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتع المرضى النفسيين بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، بجانب البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.





وتابع النائب سرد اختصاصات المجلس، مشيرا إلى أنه سيضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت النفسية، لافتا إلى وجود لجنة فنية من الأطباء المتخصصين داخل المجلس للإطلاع على سجلات المرضى عند الزوم.





فيما أكد النائب عبد العزيز حمودة، عضو اللجنة، على أهمية مشروع قانون الصحة النفسية الذي وافقت عليه اللجنة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المنتحرين في مصر خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يؤكد على وجود مشاكل نفسية لدى عدد كبير من المصريين بحاجة إلى تدخل حاسم من قبل البرلمان.





وأوضح حمودة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا التدخل ظهر تشريعيا من خلال إقرار مشروع قانون الصحة النفسية من قبل لجنة الصحة بالبرلمان، مشددا على أن القانون سيقضي على الانتحار في مصر عقب إقراره نهائيا بالجلسة العامة، وذلك لما يحمله المشروع من بنود تقضي على المرض النفسي وتساعد المرضى النفسيين على التعافي والعلاج.



