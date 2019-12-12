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مرأة

اتخاذ القرارات.. دراسة تكشف تأثير جديد للسمنة على الأطفال

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
تأثير السمنة على
تأثير السمنة على الأطفال واتخاذ القرارات الصحيحة
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة فيرمونت، أن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة قد يعانون من الأرق التذبذب في منطقة صنع القرار بعقولهم، وهو أمر مهم لاتخاذ القرارات الصحيحة.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن فحوصات الدماغ التي شملت 3000 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات، قد وجدت أن الأطفال الذين يزنون أكثر من اللازم، والذي كان لا يتناسب مع طولهم يميلون شعورهم بالأرق، والتذبذب، وهو ما أثر بشكل كبير على اتخاذهم للقرار.

وأكد الباحثون، ان قشرة الفص الجبهي جزء من الطبقة الخارجية للدماغ وتلعب دورًا "لا يتجزأ" في قدرة الشخص على التخطيط والتحكم في سلوكه، حيث كان أداء الأطفال ذوي الوزن الزائد في الدراسة أسوأ في الاختبارات التي تتضمن اختيارات.

وأشار الباحثون، إلى أن السمنة قد تكون مسؤولة عن منطقة الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتجعلها اضعف، حيث ان القشرة الدماغية الأضعف، قد تجعل الأطفال أقل عرضة لاتخاذ قرار بتناول الطعام الصحي. 

وأظهرت نتائج الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يميلون إلى الحصول على قشرة أرق ، وهي الطبقة الخارجية للمخ حيث تتم معالجة معظم المعلومات، حيث ان عدم تنظيم هذه الوظائف الإدراكية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سوء اتخاذ القرارات.

وتشير الأرقام إلى أن ثلث الأطفال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن ، والمعروف أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني ومرض السكري وأمراض القلب.
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