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اقتصاد

بورصتا لندن وباريس تغلقان على ارتفاع

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
وكالات
أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2019، على ارتفاع طفيف.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 0.03 في المئة، ما يعادل 2.49 نقطة، ليصل عند مستوى.

كما أغلقت بورصة باريس تعاملاتها أمس الأربعاء أيضا مسجلةً ارتفاعًا طفيفا في مؤشرها بنسبة 0.22 في المئة.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 12.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 5860.88 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.9 مليار يورو.
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