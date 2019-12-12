ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد الفوز على الفيوم.. فريق بني سويف: ثلاث نقاط مهمة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:42 ص
فريق بني سويف
فريق بني سويف
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
أكد المهندس محمد الواضح، المشرف على الفريق بنادي بني سويف؛ بعد الفوز على فريق الفيوم بهدف نظيف، أهمية الثلاث نقاط في الجولة الثامنة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وأشار "الواضح"، إلى أن اللقاء على أرضنا لا يقبل التفريط فى أى نقاط، ولذلك فقد حققوا اللاعبين المطلوب منهم وحصدوا الثلاث نقاط.

واختتم محمد الواضح حديثه، بأن أهمية الثلاث نقاط بأنها جاءت والفريق منهك بدنيًا بسبب ضغط الماتشات والمجهود المبذول فى مباراة الاهلى وبالرغم من الإجهاد لكن الفريق نجح فى الخروج بالثلاث نقاط وتصدر الفريق جدول المجموعة برصيد 19 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الألومنيوم بعد الفوز على بني سويف: الجمهور كلمة السر في تفوق الفريق

بعد الفوز على بنى سويف.. اغاثون ميلاد: الألومنيوم قادم وبقوة

بعد الفوز الثاني على التوالي الكناني يؤكد: الألومنيوم قادم وبقوة

مدرب بني سويف: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. ونعاني من ضغط المباريات

غدا.. مواجهة صعبة لـ بني سويف وديروط بدوري القسم الثاني

بني سويف يفقد جهود ميسي قبل مواجهة ديروط غدا

ترشيحاتنا

هاني رمزي: أتحفظ على انضمام كهربا للأهلي ومباراة الزمالك وبيراميدز قمة

مصطفى الفقي: مقتل ريجيني مرتبط بالأطماع في الغاز

صدمة كونية.. العثور على المياه فوق سطح 19 كوكبا

صدمة لجماهير الزمالك.. حارس الاهلي السابق مرشح مدربا بفرمان من كارتيرون

طفلة تثير إعجاب خالد النبوي.. تعرف على السبب

رجاء الجداوي: كبرت أوي وربنا مد في عمري عشان أشوف أحفادي| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

على طريقة الفوتوشوب.. صور جديدة لـ محمد الشرنوبي وخطيبته

شاهد | خالد الغندور يهاجم حكم ومعلق ومخرج مباراة الأهلي ودجلة .. اعرف السبب