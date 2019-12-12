بعد الفوز على الفيوم.. فريق بني سويف: ثلاث نقاط مهمة

أكد المهندس محمد الواضح، المشرف على الفريق بنادي بني سويف؛ بعد الفوز على فريق الفيوم بهدف نظيف، أهمية الثلاث نقاط في الجولة الثامنة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.



وأشار "الواضح"، إلى أن اللقاء على أرضنا لا يقبل التفريط فى أى نقاط، ولذلك فقد حققوا اللاعبين المطلوب منهم وحصدوا الثلاث نقاط.



واختتم محمد الواضح حديثه، بأن أهمية الثلاث نقاط بأنها جاءت والفريق منهك بدنيًا بسبب ضغط الماتشات والمجهود المبذول فى مباراة الاهلى وبالرغم من الإجهاد لكن الفريق نجح فى الخروج بالثلاث نقاط وتصدر الفريق جدول المجموعة برصيد 19 نقطة.