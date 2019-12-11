نائب المنيا: فتح مكتب توثيق للشهر العقاري آخر بسمالوط.. قريباً

أعلن النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، شمال المنيا، عن موافقة وزارة العدل، على الاقتراح برغبة المقدم منه، بشأن فتح مكتب توثيق الشهر العقاري " ثاني" في مركز سمالوط.



وقال "أبو طالب" في بيان له، ان مركز سمالوط ينقسم إلي مركزين سمالوط شرق وغرب، وأسوة بمركز ملوي ومركز المنيا، ونظرا لارتفاع عدد سكان مركز سمالوط الذي يتعدي المليون وربع نسمة، فقد قام بالتقدم بهذا الاقتراح لخدمة أهالي الدائرة.



وأشار النائب إلى انه يوجد أكثر من 30 ألف معاملة في العام في مكتب شهر العقاري بسمالوط، ويعتبر تضخماً عالياً جداً على مكتب واحد وزحام أمام الموظفين والمتعاملين مع الشهر العقارى رغم دقة وخطورة المتعاملين مع الشهر العقارى.