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برلمان

طاقة البرلمان تتفقد حقل ظهر للغاز بحضور وزير البترول.. اليوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:21 ص
حقل ظهر
حقل ظهر
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للبرلمان إلى حقل ظهر اكبر الحقول المصرية لإنتاج الغاز، بمرافقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال السويدي خلال زيارة الوفد البرلماني إلى مدينة بورسعيد تمهيدا لزيارة الوفد الحقل ظهر صباح اليوم، ان حقل ظهر حقق نقلة كبرى للطاقة في مصر وتم بعد إنتاجه وقف استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما يساعد في تحويل مصر إلى مركز إقليمي الطاقة مشيرا إلى أن الزيارة تعد الأولى من نوعها.

وبدأت زيارة وفد مجلس النواب أمس بتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالاسماعلية أبرزها مصنع السويدي الجديد للجلفنة وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد لحقل ظهر غدا الخميس في اول زيارة من نوعها.

ويضم الوفد أكثر من ٣٠ نائبا برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة.

جدير بالذكر أن إجمالي إنتاج الحقل يبلغ أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا،وبدأ إنتاج الغاز من حقل ظهر في ديسمبر 2017 بحجم 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وتم حفر 6 آبار خلال المرحلة الأولى في مشروع حقل "ظهر"، باستثمارات بلغت نحو 4 مليارات دولار، وأنتج في هذه المرحلة نحو 500 مليون قدم مكعب في اليوم، كما تم رفع معدل إنتاج ظهر الى 700 مليون متر مكعب يوميا ابريل 2018 ثم ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا في سبتمبر 2018.
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