طاقة البرلمان تتفقد حقل ظهر للغاز بحضور وزير البترول.. اليوم

أكد المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للبرلمان إلى حقل ظهر اكبر الحقول المصرية لإنتاج الغاز، بمرافقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وقال السويدي خلال زيارة الوفد البرلماني إلى مدينة بورسعيد تمهيدا لزيارة الوفد الحقل ظهر صباح اليوم، ان حقل ظهر حقق نقلة كبرى للطاقة في مصر وتم بعد إنتاجه وقف استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما يساعد في تحويل مصر إلى مركز إقليمي الطاقة مشيرا إلى أن الزيارة تعد الأولى من نوعها.





وبدأت زيارة وفد مجلس النواب أمس بتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالاسماعلية أبرزها مصنع السويدي الجديد للجلفنة وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد لحقل ظهر غدا الخميس في اول زيارة من نوعها.





ويضم الوفد أكثر من ٣٠ نائبا برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة.



