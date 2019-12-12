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محافظات

حجز طالبة حاولت الانتحار 24 ساعة بمستشفى العريش

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:42 ص
جامعة العريش
جامعة العريش
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احمد صالح
قامت مستشفى العريش العام، بحجز طالبة بجامعة العريش حاولت الانتحار بقسم العناية الفائقة، رغم تحسن حالتها الصحية لمدة 24 ساعة للاطمئنان إليها.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، أن ٤ طالبات وصلن إلى مستشفى العريش العام فى حالة إعياء تام نتيجة تناولهن جرعات كبيرة من الأدوية بقصد الانتحار، حيث تماثل للشفاء ٣ طالبات بينما تم حجز الرابعة لإتمام العلاج.

ومن جهة أخرى.. قال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، إنه تم تشكيل لجنة للذهاب لبيت الطالبات الأربع، لمعرفة الأسباب والدوافع الحقيقية، التى أدت إلى إقدام الطالبات على هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ التعليم الجامعي بالمحافظة.

وأضاف النادى، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا مع الطالبات والمشرفات ورئيس الدار والشئون الطلابية، والاتصال بأهل الطالبات فى المحافظات الأخرى لمعرفة الحالة الأسرية لهن أيضا.

وأشار إلى أن الطالبات الأربع من محافظات خارج شمال سيناء، ولكنهن يدرسن بجامعة العريش، ويقيمن ببيت الطالبات بحى الضاحية القريب من جامعة العريش بوسط المدينة.

وكان الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، أكد أن 4 طالبات من جامعة العريش وصلن إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى فى حالة إعياء تام نتيجة تناولهن أقراص مجهولة بكميات كبيرة بغرض الى الانتحار.

وأكد "منصور"، أن الطالبات يشعرن بحالة اكتئاب شديدة غير معروفة، ولم يتم التحقيق معهن حتى اللحظات، وأن الاربع طالبات من المحافظات الأخرى.
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