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برلمان

حماة الوطن: منتدى أسوان منصة إقليمية وقارية لقادة الفكر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
منتدى الشباب
منتدى الشباب
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أحمد أيمن
أشاد حزب حماة الوطن بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذى يعقد على مدار يومين بمدينة أسوان بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من: اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا.

وقال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن إن منتدى أسوان أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى فبراير الماضى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية لبحث آفاق الربط بين السلام والتنمية بشكل مُستدام، وبما يصنع فارقًا ملموسًا في حياة الشعوب، ويبث الأمل في نفوسهم والمنتدى فرصة كبيرة لمناقشة قضايا السلم والأمن في إفريقيا خصوصًا في منطقة الساحل التى تصاعد فيها خطر التنظيمات الإرهابية، وكذلك إستراتيجيات الدول لمواجهتها، بالإضافة إلى مبادرة إسكات البنادق ومنع الصراعات، وآليات جعل السلام مستديمًا والاهتمام بدور المرأة الإفريقية.

وأضاف رئيس الحزب أن مصر دائمًا تولى أهمية كبرى للقارة الأفريقية، حيث انعكس ذلك خلال رئاستها للاتحاد، عندما أدخلت على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ والإعداد والترتيب لعدد من القمم العالمية، مثل قمة ( روسيا– أفريقيا ) وقمة ( الصين- افريقيا ) وقمة ( اليابان _ أفريقيا ) "التيكاد 7" فضلا عن المشاركة الفعالة في القمم والاجتماعات التى عقدت مع مجموعة الدول الصناعية، والتى دفعت مصر خلالها، أجندة العمل الأفريقي، والدفاع عن مصالح القارة كما تبذل جهود كبيرة لصون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار فى القارة الأفريقية ككل، وتنخرط بفاعلية فى تلك الجهود، سواء من خلال الحرص على المشاركة فى غالبية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، أو من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأثنى الهريدى على تاكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته بالمنتدى على ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الأفريقية، استنادًا إلى مبدأ سيادة الدول والدور المحوري للحكومات في صياغة اتفاقيات السلام وخطط التنمية وفقًا للأولويات بما يضمن الأمن والاستقرار اللازمين لاستدامة التنمية.
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