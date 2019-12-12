محافظ بورسعيد يستقبل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ..صور

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة وبحضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.



وخلال اللقاء اشاد محافظ بور سعيد باداء القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية ومجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مؤكدا ان مصر عادت كدولة مؤسسات .



وأكد اللواء عادل الغضبان خلال لقائه بأننا جميعا مسئولون عن مواجهة المشكلات داخل المجتمع ونحن فى بورسعيد اتجهنا إلى إصلاح التعليم ومواجهة المشكلات التى تواجه التنمية والاستثمار وتم تنمية الموارد الذاتية للمحافظة مؤكدا أننا حققنا إنجازات كبيرة فى تنمية موارد المحافظة للصرف على مشروعات التنمية وإصلاح التعليم والصحة والبيئة والصناعة ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب .



مشيرا بأنه تم إنشاء مجموعة من المصانع داخل بورسعيد فى مختلف الصناعات ودخول صناعات للمرة الأولى بالمنطقة الصناعية.



مشيدا بالانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تحققت فى محافظة بورسعيد فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومنها واحدا من أهم المشروعات فى قطاع البترول وهو حقل ظهر الذى حقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز وهناك العديد من مشروعات الاستزراع السمكي ومشروعات الإسكان واعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات وهناك مشروعات صناعية كبرى فى مجالات السيارات وقطع غيارها ومشروعات الطاقة الكهربائية ومصنع تصنيع الأسماك الذى سيتم تصدير منتجاته للخارج وهناك مشروع مجمع الصناعات للشباب .



وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد تشهد العديد من المشروعات الصناعية الكبرى ستجعلها من أهم المحافظات الصناعية بمصر بالإضافة إلى المشروعات السياحية بغرب وداخل المحافظة.



كم تم عرض فيلما تسجيليا على أعضاء اللجنة عن الانجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية.



ومن جانبه ابدى النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة سعادته بزياره محافظة بورسعيد ومدى التغير الذي طرأ عليها في جميع المجالات والشكل الجمالي والحضاري التي تظهر عليه في الوقت الحالي وهو ما لمسه جميع أعضاء اللجنة.



مشيرا بان بورسعيد تشهد عدة مشروعات تنموية قومية كبري ونموذج ناجح لجميع المشروعات التي يتم تطبيقها ببورسعيد مثل مشروع التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي .