انتشال جثة طفل سقط في حفرة صرف صحي بالسعودية

أسرعت قوات الأمن السعودية والحماية المدنية بانتشال جثة طفل لقي حتفه بعد سقوطه في بلاعه صرف صحي صادف مروره بالقرب منها، وفق ماذكرت صحف سعودية.



وانتشلت فرق الدفاع المدني السعودية بمنطقة المدينة المنورة، جثة طفل سوري عمره خمس سنوات، بعد سقوطه في حفرة للصرف الصحي بحي شوران في المدينة.



وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أنه "ورد بلاغ عن سقوط طفل في منهل صرف صحي بحي شوران بالمدينة المنورة".



وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني توجهت ‏للموقع، وعند الوصول اتضح غرق طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، سوري الجنسية، وكان متوفيا، وتم إخراج جثته من قبل فرقنا".



وتجري السلطات تحقيقات حول ملابسات الوفاة، وإذا كان هناك إهمال من الأهل أو المسئولين قاد الطفل لنهايته المحزنة.