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أخبار العالم

قواعد جديدة من المدارس بالسعودية لتوظيف المعلمين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
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سعيد العربي
حددت وزارة التعليم، آليات جديدة بشأن تنظيم عمل المرافقين والمرافقات في المدارس الأهلية والأجنبية، وفقًا لنظام "أجير" الذي يسمح بتوظيفهم في المدارس الأهلية والأجنبية دون الحاجة إلى نقل خدماتهم إليها، حسب ما ذكرت سبق.

وجاءت الضوابط التنظيمية، وفقًا لتعميم نائب وزير التعليم، على النحو التالي: إبرام أو تحديد عقد عمل بين المرافق والمنشأة محدد بـ 12 شهرًا، وإرفاق ورفع التأييد الصادر من وزارة التعليم المراد الاستفادة من خدماته في بوابة أجير، وتسجيله في البرنامج والحصول على تصريح عمل، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول.

وفي السياق نفسه، طالب مدير مكتب التعليم الأهلي بمكة المكرمة ملاك وقادات المدارس الأهلية والعالمية في مكة المكرمة، بنين وبنات التقيد بما جاء في التعميم والعمل بموجبه.
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