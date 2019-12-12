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حوادث

حبس عاطل لحيازته كيلو حشيش وفرد خرطوش بقسم شرطة المطرية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:25 ص
حبس عاطل لحيازته
حبس عاطل لحيازته كيلو حشيش وفرد خرطوش
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته كيلو حشيش وفرد خرطوش بقسم شرطة المطرية.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية، تمكنت من ضبط عاطل حال تردده علي شارع الترعة التوفيقية ، دائرة القسم وبحوزته كيلو حشيش وفرد خرطوش ومبلغ مالي 3800 جنيه و4 هواتف محمولة و3 بطاقة رقم قومي باسم المتهم "بعناوين مختلفة".

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه .

وأضاف أنه استخرج البطاقات المضبوطة بحوزته والمثبت بها محال إقامة مختلفة خشية ضبطه.
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