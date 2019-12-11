‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ظهر اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، كهنة وأعضاء مجلس كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل.



وقدم مجلس وأباء كهنة كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بعزبة النخل الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على زيارته كنيستهم وتدشينها خلال شهر نوفمبر الماضي.



وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني الشكر لهم ، مشيدا بالنظام الدقيق الذي بدأ واضحًا على الكنيسة ومرافقها وقت تدشينها.



وألقى البابا تواضروس الثاني كلمة روحية عن كيفية الاستعداد لميلاد السيد المسيح من خلال الصلاة والتسبيح وقراءة الإنجيل ومراجعة النفس في فترة الصوم واختتم بإجابة اسئلتهم والاستماع إلى بعض المقترحات منهم.



‏حضر اللقاء أسر الآباء الكهنة وأعضاء مجلس الكنيسة، وفي نهاية اللقاء وزع قداسة البابا عليهم الهدايا التذكارية.



‏يذكر أن قداسة البابا قام بتدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار يوم ٢٣ نوفمبر الماضي.