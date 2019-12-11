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رياضة

المهم الفوز.. أزارو: أغلقنا صفحة وادي دجلة ونركز في المواجهات المقبلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم على حساب وادي دجلة بنتيجة 3-0 .

وأكد وليد أزارو الذي شارك كبديل وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في المباراة أن ما يشغله هو مواصلة الإنتصارات بغض النظر عن من يشارك أو يسجل مشددا على أن العمل الجماعي هو العنوان الرئيسي في الأهلي وان الفريق اغلق صفحة مباراة وادي دجلة للتركيز في المواجهة القادمة.

وأضاف أن كافة عناصر الفريق تركيزها في الملعب من أجل تحقيق الإنتصارات ولا نلتفت إلى ما يحدث خارج حدود المستطيل الأخضر.

وأكد أزارو أن عقده مستمر مع الأهلي وكل لاعب يسعى لفرض نفسه على التشكيلة الرئيسية وتبقى وجهة نظر المدير الفني هي الأساس و بما يعود بالنفع على الفريق.

واختتم وليد أزارو حديثه قائلا أن هدفه تحقيق البطولات التي يخوضها مع الأهلي هذا الموسم على الصعيدين المحلي والقاري.
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