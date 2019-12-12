لواء متقاعد: تدريبات القوات البحرية رسالة ردع لكل من يحاول تهديد مصالح مصر

قال اللواء حسين الهرميل لواء بحري أركان حرب متقاعد، إن تدريبات القوات البحرية اليوم، ضمن استراتيجية التدريب للقوات المسلحة المصرية.





وأضاف حسين الهرميل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه تم إجراء تدريب بمجموعة قتال منها الميسترال والغواصة وأطلقت الغواصة صاروخ من تحت سطح البحر الأهداف السطحية.





وتابع حسين الهرميل "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على تطوير الأسلحة المصرية، ووفر غواصة وميسترال لسلاح البحرية".





وأكمل حسين الهرميل "إطلاق الصاروخ من الغواصة في البحر يؤكد على تأمين المياه الإقليمية والمصالح الإستراتيجية ومشروعات وثروات مصر المرتبطة بالغاز في البحر المتوسط"، مضيفا "التدريبات تبعث رسالة ردع لكل من يحاول تهديد مصالح مصر الاستراتيجية".