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أخبار البلد

شكري يبحث مع وزير خارجية كندا دفع وتطوير التعاون بين البلدين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:57 م
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية
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أ ش أ
بحث سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء مع نظيره الكندي "فرانسوا فيليب شامبين" سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكندا في العديد من المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، خلال اجتماعهما على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

‏‎وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأعرب شكري عن التطلع لزيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر في مختلف المجالات.

وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق أيضا للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصةً فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.
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