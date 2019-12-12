قوافل التوعية الأسرية للأزهر تواصل فعالياتها لليوم الثالث بـ بني سويف

عَقَدَ برنامج التوعية الأسرية الذي ينظمه ويشرف عليه مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، عددًا من النّدوات في محافظة بني سويف لليوم الثالث على التوالي.





وأوضح الأزهر في بيان له، أن أولى فعاليات برنامج التوعية الأسرية قد بدأ صباحًا بالمركز الإعلامي التّابع للهيئة العامة للاستعلامات ببنى سويف.





وأضاف علماءُ الأزهر الشّريف وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية المشاركون في القافلة؛ توجهوا إلى جامعة النهضة؛ لعقد ندوتهم التثقيفية والتوعوية بها؛ مشيرًا إلى أنه كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور حسام الملاحي - رئيس الجامعة.





وتابع أن الوفد قد زار جامعة بني سويف وسط ترحاب كبير من السَّادة أساتذة الجامعة؛ حيث كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور بدر نبيه أرسانيوس - نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور أشرف خالد - نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.





وتابع أن لقاءات اليوم شهدت تفاعلًا كبيرًا بين جمهور الحاضرين والسادة العلماء المحاضرين؛ لا سيما لقاءات شباب الجامعتين العريقتين، التي حظيت بحضور كثيف من طلاب الكليات المختلفة.



