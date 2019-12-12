ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قوافل التوعية الأسرية للأزهر تواصل فعالياتها لليوم الثالث بـ بني سويف

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
جانب من فعاليات القافلة
جانب من فعاليات القافلة
Advertisements
محمد شحتة
عَقَدَ برنامج التوعية الأسرية الذي ينظمه ويشرف عليه مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، عددًا من النّدوات في محافظة بني سويف لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح الأزهر في بيان له، أن أولى فعاليات برنامج التوعية الأسرية قد بدأ صباحًا بالمركز الإعلامي التّابع للهيئة العامة للاستعلامات ببنى سويف.

وأضاف علماءُ الأزهر الشّريف وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية المشاركون في القافلة؛ توجهوا إلى جامعة النهضة؛ لعقد ندوتهم التثقيفية والتوعوية بها؛ مشيرًا إلى أنه كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور حسام الملاحي - رئيس الجامعة.

وتابع أن الوفد قد زار جامعة بني سويف وسط ترحاب كبير من السَّادة أساتذة الجامعة؛ حيث كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور بدر نبيه أرسانيوس - نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور أشرف خالد - نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

وتابع أن لقاءات اليوم شهدت تفاعلًا كبيرًا بين جمهور الحاضرين والسادة العلماء المحاضرين؛ لا سيما لقاءات شباب الجامعتين العريقتين، التي حظيت بحضور كثيف من طلاب الكليات المختلفة.

يذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية سيختم فعالياته بمحافظة بني سويف غدًا الخميس على أن يستأنف نشاطه التوعوي في محافظة جديدة بحسب ما أورد الأزهر في بيانه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر العالمي للفتوى يستقبل وفد كلية القادة والأركان بالقوات المسلحة.. صور

التوعيةُ الأسرية.. لقاء جماهيري لمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بالسويس

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يواصل لقاءاته التوعوية الأسرية بالسويس

تفاصيل برنامج التوعية الأسرية ضمن قافلة الأزهر للفتوى الإلكترونية بالسويس

قافلة التوعيةُ الأُسرية للأزهر تصل محطتها الرابعةَ بمحافظة الدقهلية غداً

لليوم الثاني.. الأزهر يواصل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في الدقهلية

ترشيحاتنا

مش عاوز أكتر من كده | أحمد موسى: المرج بقى زى جاردن سيتي| فيديو

داعية لمن يبحث عن السعادة: عليك بهاتين العبادتين.. فيديو

حسين فهمي وهنيدي ومنى زكي أبرز الحضور | 40 صورة من عزاء سمير سيف

سالخير يا حليوة يا مجنني.. بسنت النبراوي تعاكس تامر أمين على الهواء.. فيديو

نشرة الفن | خطوبة محمد الشرنوبي.. محمد رمضان يرد على زوجة أحمد الفيشاوي.. ماجد المصري يباغت مايا دياب بـ قبلة

رغم الهزيمة.. المقاصة يتمسك بـ أحمد حسام ميدو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

على طريقة الفوتوشوب.. صور جديدة لـ محمد الشرنوبي وخطيبته

شاهد | خالد الغندور يهاجم حكم ومعلق ومخرج مباراة الأهلي ودجلة .. اعرف السبب