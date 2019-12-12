أبطال أوروبا | بايرن ميونخ يسحق توتنهام 3-1 فى ختام دور المجموعات

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا مستحقا علي توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إليانز أرينا فى الجولة السادسة ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .
وافتتح بايرن ميونخ التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق كومان بعد تلقيه تمريرة رائعه داخل منطقة الجزاء ليسددها علي الفور فتسكن الشباك .
وأدرك توتنهام هدف التعادل فى الدقيقة 20 عن طريق ريان سيسيغتون من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء .
ونجح بايرن فى التقدم مرة أخري فى الدقيقة 45 عن طريق توماس مولر من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .
وأخيرا سجل كوتينيو الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ فى الدقيقة 64 من تسديدة رائعه خارج منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور .
وتأهل بايرن وتوتنهام فى دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وتضم المجموعة الثانية كلا من
بايرن ميونخ = 18
توتنهام = 10
سرفينا زفيزدا = 3
أوليمبياكوس = 1
وافتتح بايرن ميونخ التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق كومان بعد تلقيه تمريرة رائعه داخل منطقة الجزاء ليسددها علي الفور فتسكن الشباك .
وأدرك توتنهام هدف التعادل فى الدقيقة 20 عن طريق ريان سيسيغتون من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء .
ونجح بايرن فى التقدم مرة أخري فى الدقيقة 45 عن طريق توماس مولر من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .
وأخيرا سجل كوتينيو الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ فى الدقيقة 64 من تسديدة رائعه خارج منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور .
وتأهل بايرن وتوتنهام فى دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وتضم المجموعة الثانية كلا من
بايرن ميونخ = 18
توتنهام = 10
سرفينا زفيزدا = 3
أوليمبياكوس = 1