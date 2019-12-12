أبطال أوروبا | بايرن ميونخ يسحق توتنهام 3-1 فى ختام دور المجموعات



وتضم المجموعة الثانية كلا من



بايرن ميونخ = 18

توتنهام = 10

سرفينا زفيزدا = 3

أوليمبياكوس = 1

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا مستحقا علي توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إليانز أرينا فى الجولة السادسة ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .وافتتح بايرن ميونخ التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق كومان بعد تلقيه تمريرة رائعه داخل منطقة الجزاء ليسددها علي الفور فتسكن الشباك .وأدرك توتنهام هدف التعادل فى الدقيقة 20 عن طريق ريان سيسيغتون من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء .ونجح بايرن فى التقدم مرة أخري فى الدقيقة 45 عن طريق توماس مولر من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .وأخيرا سجل كوتينيو الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ فى الدقيقة 64 من تسديدة رائعه خارج منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور .وتأهل بايرن وتوتنهام فى دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.