شاب يحاول إنهاء حياته بتناول قرص سام لمروره بأزمة نفسية ببلقاس

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره من قلابشو التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية على الانتحار بتناول قرص سام يستخدم حفظ الغلال السامة، لمروره بأزمة نفسية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس العام بوصول شاب مصاب بحالة إعياء شديدة إدعاء تناول قرص سام.



وانتقل ضباط مباحث المركز إلي المستشفي وبالفحص تبين أن المصاب يدعى عبد العليم ن ع، 25 عاما ومقيم بقلابشو التابعة للمركز .



وبسؤال مرافقيه أكدوا عثورهم عليه في حالة إعياء إثر تناوله قرص سام يستخدم فى حفظ الغلال لمروره بأزمة نفسية .



وتم تحويله إلي العناية المركزة واتخاذ الإجراءات اللازمة، لحين استقرار حالته الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.