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وسيم السيسي: دراسة تاريخ مصر بالنسبة للأفارقة شيء مقدس ..فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:32 ص
وسيم السيسي
وسيم السيسي
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هاني حسين
قال وسيم السيسي عالم المصريات، إن مصر وأفريقيا شعب واحد، معربًا عن "شعوره فقط بأننا شعب واحد عندما يحضر مؤتمرات أفريقيا بعكس مؤتمرات أوروربا".

وأضاف وسيم السيسي، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر بالنسبة إلى الأفارقة شيء مقدس ودراسة تاريخها شيء مقدس.

وتابع وسيم السيسي "كنت متواجدًا في بريطانيا ووجدت شخصًا يتحدث عن أن بريطانيا نور العالم وأنهم اكتشفوا التعقيم والبنسلين، وقاطعه شخص أفريقي وقال له إن الحضارة الأوروبية مستمدة من الحضارة الأفريقية والمصرية القديمة".

وأكمل وسيم السيسي "اليونان حصلت على الحضارة من مصر القديمة"، مضيفا "الشعوب الأفريقية تفتخر بالحضارة المصرية الفرعونية القديمة في أي مكان بالعالم".

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