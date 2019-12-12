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مرأة

بفستان جذاب.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:47 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت نسرين طافش فى جلسة التصوير بإطلالة أنيقة، ارتدت فستانا طويلا باللون الفضى المطرز بالكامل بالحبات اللامعة التى زادت من جمال الفستان، ويتسم التصميم بحزام ستان حول خصرها مما كشف عن قوامها الرشيق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.

بفستان جذاب.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير
بفستان جذاب.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير
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