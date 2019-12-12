إيتيكيت شرب القهوة بالطريقة السلطانية.. رسالة ماجستير بجامعة حلوان

اذا كنت من عشاق القهوة فإعلم أن تناولها له قواعد وأصول تاريخية، وهو ما كشفته دراسة بعنوان"عمارة وآلية العمل في المطبخ السلطاني في ضوء المخطوطات العثمانية"،وأجرتها نادية طه عبد الفتاح الآثارية بمشروع القاهرة التاريخية،ضمن رسالة الماجستير الذي حصلت عليه بإمتياز من كلية الآداب بجامعة حلوان.



بداية وطبقًا للدراسة فإن القهوة سُميت بهذا الإسم لأنها تُقهي شاربها عن الطعام، أي تذهب بشهوته وتُشبعه، وقيل أنها مشتقة من كلمة "كافا- Kava" إسم منطقة بالحبشة والتي من المحتمل أنها إحدى مواطن البن.



وأُطلق على القهوة لفظة البُن،حيث يعتقد البعض أن لفظة البُن، تعني رائحة القهوة،وكانت طريقة عمل حبات البُن أن تُحمص على صوان حديدية (مقلاية)، ثم تُطحن بواسطة مدق حديدي، ويُطلق على الصانع (دقاقين البُن)، ويضاف إليها الحبهان،وبعض الأثرياء يضيفون إليها العنبر.



وإنتقل مشروب القهوة من اليمن إلى اسطانبول عن طريق مصر وذلك في عهد السلطان"سليمان القانوني"، حيث نالت استحسان السلطان الأمر الذي أدى إلى تأسيس فريق عمل للقهوة داخل القصر.



بالإضافة أنه خُصص فريق آخر للقهوة خاص بحريم القصر، ويذكر الرحالة التركي "أوليا جلبي" أن شراب السلطان المفضل وقت الإفطار غالبًا ما يكون القهوة، وهو ما أكدته الأميرة "عائشة عثمان أوغلى" في مذكراتها عن والدها السلطان "عبد الحميد"عن تناوله مشروب القهوة.



وفيما يخص آداب وطقوس شرب القهوة فقد ارتبطت جلسة إحتساء القهوة بوجه عام مجموعة من الآداب والطقوس المحددة،حيث تُعبر عن منزلة صاحب البيت، فهي ليست مجرد مشروب يُقدم للضيوف وحسب، بحيث كان هناك أربعة من مقدمي القهوة.



والخادم الأول يتولى توصيل الضيف إلى قاعة الإستقبال وتبخير المكان قبل تقديم مشروب القهوة، فيما يقوم الخادم الثاني بتقديم فوطة من الحرير ليضعها الضيف على حِجره، ثم يقدم له القهوة في فنجان من البورسلين الفاخر أو فنجان مصنوع من الفضة المطلية بالذهب.



وبعد الإنتهاء من احتساء مشروب القهوة، يأتي دور الخادم الثالث والذي يقوم بنزع فوطة القهوة عن الضيف مقدمًا له الشربات الذي عادة ما كان يلى احتساء القهوة مصحوبًا بفوطة جديدة يضعها أيضًا على حِجره، أما الخادم الرابع والأخير فيتولى عملية غسل يدي الضيف بماء الورد، ثم يُناوله فوطة أخرى لتنشيف يديه، ثم يتولى رش لحيته ووجهه بالماء المعطر، وأخيرا ً يأتي بالبخور ويبخر المكان مرة أخرى.



ومن الآداب التي ينبغي لمُحتسي القهوة مراعتها في شُرب القهوة أن تُشرب بطرف الشفتين ومن غير إمالة للفنجان، كما أنه من الأداب العامة إظهار الإحترام للمضيف بأن يتحول الضيف برأسه عنه تحولًا خفيفًا، وأن لا يشرب من القهوة إلا الشيئ اليسير منها، وحين يقوم بإرجاع الفنجان فإن ذلك يقتضي ابتعاد الذراع إبتعادًا خفيفًا عن الجسم.



وتعكس لنا إحدى التصاوير طريقة إحتساء القهوة داخل المقهى، فى تصويرة من ألبوم مؤرخ نهاية القرن 10هـ / 16م ، المحفوظ بمكتبة شيستر بيتي تحت رقم CBL,439 ،وتمثل مقهى عثماني حيث نشاهد الزبائن يحملون فناجين القهوة بواسطة السبابة والإبهاب أسفل الفنجان أثناء إحتسائهم القهوة.



وقد إرتبط بمشروب القهوة داخل القصر السلطاني وظيفة القهوجي باشى كبير القهوجية في بلاط السلطان،حيث يقوم بتقديم مشروب القهوة للسلطان بالإضافة إلى أنه المسئول عن الأواني والأدوات المستعملة في صناعتها.



كما كان عليه حين إصابتها أن يستبدلها بأخرى على حسابه،وقد لعب القهوجي باشي دوره من ضمن أفراد الحاشية أو رجال البلاط، الذين كان يُطلق عليهم رجال المعية أو المعية السنية،على غرار التسمية المتداولة في بلاد الخلافة،وكان ديوانهم هو ديوان الخديو أو ديوان المعية.



وكان قهوجي السلطان في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني" واسمه "خليل أفندي"يقوم بعمل القهوة للسلطان منذ أن كان أميرًا، وكان يجلس في مكان يسمى موقد القهوة بجوار غرفة المناوبة وينتظر الأمر هناك،ويذهب إلى بيته في ساعة متأخره من الليل ويأتي في الصباح الباكر.



ويرتدي القهوجي باشي قفازًا أبيضا عند تحضير القهوة، ثم يأتي بها حتى باب الحريم،فيدق الجرس ويسلمها إلى الخازندارة المناوبة، وكانت صينية القهوة ذهبية اللون وصغيرة الحجم، يوضع عليها فنجانين من القيشاني الأبيض، وبعد أن يشرب السلطان القدح الأول في فنجان منهما يعود فيشرب الثاني في الفنجان الآخر.



وقد ظهر القهوجي الخاص بالسطان في لوحة واحدة من "ألبوم لوني"، والمحفوظ بمكتبة متحف طوب قابي سراي باسطنبول ويُمثل "جعفر بك"مقدم القهوة للسلطان.



حيث نشاهد القهوجي حاملًا بيده اليمنى فنجانا له ظرف ذو قاعدة مرتفعة،ومزين بخطوط بسيطة تعلوه حافة بدن مستدير، ومزين بزخارف نباتية قوامها وريدات صغيرة محصورة بين خطوط أفقية، أما الظرف فله خطين دائرين الأول عند الحافة ومزين ببعض الحبيبات، أما الدائرة الثانية تحصر بينها أوراق نباتية بسيطة نُفذت باللون الأرزق على أرضية بيضاء.