هاني رمزي: أتحفظ على انضمام كهربا للأهلي ومباراة الزمالك وبيراميدز قمة

أكد هاني رمزي، مدرب عام منتخب مصر السابق، أن مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها اليوم، الخميس، بالجولة السابعة للدوري بمثابة لقاء قمة.





وقال "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى، "الزمالك يبحث عن الفوز حتى لا يفقد نقاطًا جديدة بعد الخسارة مع إنبي والتعادل مع إف سي مصر، وهو هدف بيراميدز نفسه".





وأضاف "أتوقع أن تكون مباراة الغد هجومية ومثيرة في أحداثها".





وعن اقتراب انضمام كهربا لصفوف الأهلي، قال رمزي " كهربا لاعب مميز ولكني من الناحية الفنية لدى تحفظ على انضمامه للنادي الأحمر".