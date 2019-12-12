بفستان لافت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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خطفت الأنظار إنجى المقدم بإطلالة من اختيار الإستايلست ميس وسحر عزب.





وارتدت فستانًا أسود قصيرًا يصل أعلى الركبة، وذا أكمام مكشوفة من theboutiquedresses.



وانتعلت حذاء أسود أنيقًا من louboutinworld، فيما اعتمدت إنجى المقدم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها.







حرصت الفنانة إنجى وجدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة أثناء مشاركتها فى