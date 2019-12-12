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مرأة

بفستان لافت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:20 ص
إنجى المقدم
إنجى المقدم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة إنجى وجدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة أثناء مشاركتها فى أحدث المناسبات.

خطفت الأنظار إنجى المقدم بإطلالة من اختيار الإستايلست ميس وسحر عزب. 

وارتدت فستانًا أسود قصيرًا يصل أعلى الركبة، وذا أكمام مكشوفة من theboutiquedresses.

وانتعلت حذاء أسود أنيقًا من louboutinworld، فيما اعتمدت إنجى المقدم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

بفستان لافت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث ظهور
بفستان لافت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث ظهور
بفستان لافت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث ظهور
بفستان لافت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث ظهور
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