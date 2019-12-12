بـ الكاجول.. أيتن عامر تتألق بإطلالة أنيقة على إنستجرام

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورة جديدة لها برفقة الطفلة ليال التى حضرت عرض المسرحية الخاصة بهاعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.



وظهرت أيتن عامر، ببنطال باللون الرمادى الغامق، وارتدت معه بلوفر من الصوف باللون الأبيض بأكمام طويلة، وتميز البلوفر بتفصيلة أبرزت عن جمالها ورشاقتها.



وتركت أيتن عامر، شعرها البنى الطويل المموج منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة أبرزت عن جمال ملامحها.



واعتمدت على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاة الذى أبرز عن أنوثتها باللون البينك الفاتح.



ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط باللون الذهبى لإكمال إطلالتها.



وعلقت على الصورة "النهاردة قابلت ليال .. المحاربة ليال.. انا مبسوطة أوى ان المسرحية عجبتك ان شاء الله تعجب كل الأطفال".