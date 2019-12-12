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فن

بعد مديرة أعمال أنغام.. تعرف على عدد خطوبات محمد الشرنوبي وسر خلافاته مع سارة الطباخ

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:12 ص
محمد الشرنوبي وسارة
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان محمد الشرنوبي، محرك بحث جوجل؛ عقب إعلان خطوبته من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، بعد قصة حب استمرت لأشهر قصيرة عقب إعلانه انفصاله رسميًا عن المنتجة سارة الطباخ. 

وتعد هذه الخطوبة الثالثة لمحمد الشرنوبي ففي بداية مشواره الفني وقبل احترافه مجال التمثيل ارتبط بالممثلة الشابة لمى كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق، واستمرت الخطوبة 3 أعوام إلا أنهما أعلنا الانفصال الذي لم يكن هادئًا. 

وتحدثت منذ أسابيع أمل رزق، عن محمد الشرنوبي في صدد خلافاته مع خطيبته الثانية سارة الطباخ، مصرحة "بنتي لما مش بطيق تسمع سيرته وده ذنب اللي يدخل بيت ناس محترمين وميعرفش قيمتهم". 

وفي أواخر شهر مايو، أعلنت سارة الطباخ خطوبتها من محمد الشرنوبي رغم فارق العمر بينهما فهي تكبره بأكثر من 10 أعوام إلا أن فوجئ الجميع في شهر يوليو الماضي بإعلان المطرب الشاب انفصاله عن سارة الطباخ في منشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرا حينها إلى أنها نشرت فيديو الخطوبة رغما عنه في الوقت الذي كانا انفصلا فيه واتفق معها على إعلان خبر الانفصال بعد فترة قصيرة حتى لا يضعها في موقف محرج.

واتهم محمد الشرنوبي، خطيبته السابقة سارة الطباخ بأنها تمارس عليه ضغوطا مهنية بسبب التعاقد بينهما وترفض فسخ العقد وتطالب بدفع شرط جزائي يصل قيمته المادية إلى 600 ألف دولار أي ما يقارب من 10 ملايين جنيه.

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