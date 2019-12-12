هاشتاج #بنودع_2019_بـ يتصدر تويتر.. ومغردون: الله أعطاني أكثر مما أستحق



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#بنودع_2019_ب

ربما حدث بها كل ماهو سيء لكن كل سيء أخبرني الحقيقة وذادني قوه لاستقبال عام جديد...

كل عام وانا اسعى للحياه لا للانتحار..

كل عام وأنا بخير وقوه وتقدم.. 😊





‏‎#بنودع_2019_ب أعترف أن الله أعطاني أكثر مما أستحق وأكرمني أكثر مما اجتهدت وكان معي أضعاف المرات التي ناديته بها ولم يتركني رغم أني ابتعدت ولم يخذل ظني الجميل به رغم أن ظنى كان في كثير من المرات أشبه بالمستحيل، وأعترف أنني لو أشكره أبد الدهر ما أوفيته عظيم صنعه معي وكرمه عليّ ولطفه بي



‏حاسس اني الوحيد اللي مش فارق معايا سنه جديده من سنه قديمه!!

‎#بنودع_2019_ب



‏بس هي تغور وانا اودعها بحسبي الله ونعم الوكيل ‎#بنودع_2019_ب



‏‎#بنودع_2019_ب تخب اقول ل الناس ااي سابتني روحو ربنا ياخدكوا والناس الي جرحتني روحو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم 😂😂😂💔





‏‎#بنودع_2019_ب بودع 2019ب ان انا بقيت لوحدي تمام 😞😞💔



‏‎#بنودع_2019_ب

بنودعها بالحمد لله ✌️



‏بأخر امتحانات وتسليمات هسلمها في حياتي

‎#بنودع_2019_ب



‏‎#بنودع_2019_ب

كُل مرة انظر فيها إلى الماضي أتيقن أنني كنت محاربًا قويًا، انتصرت على نفسي كثيرًا في أمور كنت أظن أن بنهايتها ينتهي الكون .. وها أنا هنا ابدأ من جديد كل يوم.❤🎀



‏بإنى م اللى حصل معايا فيها بقا عندى "يقين" ان تدبير ربنا احسن كتير من تخطيطنا وتدبيرنا وازدت فيها خبره اكترررررررر

‎#بنودع_2019_ب



‏‎#بنودع_2019_ب الحمدالله وقدر الله ما شاء فعل 💔✋





‏‎#بنودع_2019_ب

يشهد الله أنه كان عامًا مليئًا بليالٍ ثقال، ما مرَّت إلا بلطف الله ورحماته.

دشن عدد من رواد موقع التواصل هاشتاج، ‏‎#بنودع_2019_ب مع اقتراب رأس السنة الميلادية ودخول سنة 2020.