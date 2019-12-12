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فن

يونيو 2021 الموعد النهائي لطرح فيلم Batman الجديد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
اعلنت DC Comics عن الموعد النهائي لطرح النسخة الجديدة من فيلم The batman الذي سيجسده لأول مرة الممثل البريطاني روبرت باتيسنون، خلفا للنجم الامريكي بن افليك.

وكشفت DC عن ان الفيلم سوف يطرح 25 يونيو 2021 في السينمات الامريكية والعالمية على ان يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وجاء ترشيح روبرت باتينسون لشخصية باتمان بعد اعتذار "بن أفليك" عن عدم تقديم شخصية باتمان للمرة الثالثة، بعدما اتفق مع شركة Warner bros على المشاركة في كتابة وإخراج الفيلم بجانب أدائه التمثيلي، حيث قرر الانسحاب لأنه لم يجد سيناريو الفيلم مناسبًا ولم يشعر بالحماس تجاه الفيلم.

وكشف عدد من التقارير الأجنبية أن النجم العالمي روبرت باتينسون سوف يقوم بتجسيد دور البطل الخرافي Batman في أحدث فيلم لسلسلة الأفلام الشهيرة، ليكون ثاني أصغر ممثل عمرا يقدم batman بعد كريستيان بيل الذي قدم الفيلم وهو في الـ 31 من عمر.
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