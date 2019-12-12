فرنسا: أي مساعدة مالية للبنان مرهونة بتشكيل حكومة إصلاحية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، إن المجتمع الدولي يرهن أي مساعدة مالية للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.



وأضاف الوزير الفرنسي في ختام اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان، بالعاصمة باريس: "المعيار الوحيد لمساعدة لبنان ماليًا يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الإصلاحات التي ينتظرها الشعب".



وتضم المجموعة: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.



وتابع لودريان: "وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا إلى لبنان كل الدعم الذي يحتاج إليه".



وترأست فرنسا اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان، بالتشارك مع الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي منح المساعدة المالية للبنان بتنفيذ الإصلاحات، في وقت تستفحل فيه الأزمة الاقتصادية.