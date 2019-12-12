كلمة الرئيس السيسي في منتدى أسوان للسلام ولقاءاته مع قادة القارة.. ابرز اهتمامات الصحف المحلية

جاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوره الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، على رأس اهتمامات صحف القاهرة، اليوم /الخميس/، التي أبرزت مطالبته بالتعامل بحسم مع الدول التي تدعم الإرهاب من خلال رد جماعي وحاسم مع تلك الدول.

وركزت الصحف أيضا على المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس النيجر محمد إيسوفو، ورئيس تشاد إدريس ديبي.





وفي الشأن العسكري، تابعت الصحف الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية التي نفذتها القوات البحرية، لفرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة.





وسلطت الصحف الضوء أيضا على المباحثات التي أجراها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق محمد أبا على صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، وكذلك اللقاء الذي أجراه السيدة جينيفاف داريوسك نائب وزير الدفاع الفرنسي.





وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع انطلاق أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث قال الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية "لا تكتمل رؤيتنا في القارة الإفريقية للواقع الذي نبنيه وللغد الأفضل الذي نبتغيه إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيها للمرأة والشباب".



