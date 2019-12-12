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مرأة

الأولى أغربها.. 3 استخدامات غير متوقعة لـ غسالة الأطباق

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
ااستخدامات غير متوقعة
ااستخدامات غير متوقعة لغسالة الاطباق
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حياة عبد العزيز
من المعروف أن غسالة الأطباق لا تستخدم إلا في غسل الصحون فقط، ولكن تم اكتشاف استخدامات أخرى لها من خلال موقع "wikihow"، فتعرف على استخداماتها في السطور التالية:

الطهي بالبخار

تستخدم غسالة الصحون في استخدامات أخرى بخلاف غسل الأطباق، فيمكن أن يطهى بها الطعام بالبخار، وذلك عن طريق وضع الخضراوات المقشرة مثل الفاصولياء الخضراء بداخل علبة طعام زجاجية، ثم أضيفي إليها كوبًا واحدًا من المياه وتبليها بالتوابل، والزبدة، وغيرها من مكونات، ثم ضعيها في الرف العلوي، وأغلقي الغسالة جيدا، ثم قومي بتشغيل دورة غسيل عادية، وبعد هذا ستحصلين على خضراوات مطهوة ومتبلة على البخار.

تنظيف أدوات التجميل

غسالة الأطباق تعمل على توفير الوقت والمجهود في محاولاتك لتنظيف أدوات والتجميل والفرش والأمشاط، وضعيها كلها داخل علبة ذات أقسام منفصلة حوالي مرة كل شهر من أجل إزالة بقايا مساحيق التجميل منها.

غسيل الخضراوات

غسل الخضراوات يستغرق وقتا كبيرا في تنظيف كل واحدة منها على حدة، ولكن غسالة الأطباق تساعد في غسل الخضراوات والفاكهة بطريقة جيدة، عن طريق تشغيلها على دورة الغسيل البارد ثم شطف بالماء، على أن يتم وضع الخضراوات الطرية مثل الطماطم بالدرج الأعلى، أما الصلبة مثل البطاطس ففي الدرج الأسفل.
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