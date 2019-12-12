تعرف على أعراض وأسباب الفشل الكلوي وطرق علاجه.. فيديو

قال الدكتور أحمد خليفة سليمان، أخصائي علاج الكلى والغدد الصماء: إن هناك العديد التى تؤدى إلى الفشل الكلوى، مشيرًا إلى أن المجموعة الأساسية لأسباب هذا المرض هو الفشل الكلوى الحاد، بينما تكون المجموعة الثانية هى الفشل الكلوي المزمن.



وأضاف "أحمد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن أسباب الفشل الكلوى الحاد هو نتيجة حدث معين من الممكن حدوثه بصورة مفاجئة مثل الجفاف وخلافه، موضحًا أنه من الممكن أن يؤدى إلى حدوث مشكلة فى وظائف الكلى، حيث يحدث ارتفاع مفاجئ وحاد بها ومن الممكن حلها بعلاج السبب الناتج عنها.



وأشار أخصائي علاج الكلى والغدد الصماء، إلى أن الفشل الكلوى المزمن يكون نتيجة مرض مزمن للإنسان أدى حدوث اضطراب في وظائف الكلى، لافتًا إلى أنه من الممكن الوصول إلى مرحلة الغسيل الدموي، مؤكدا أن الارتفاع فى ضغط الدم من الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى حدوث مشكلة فى الكلى.



وأوضح أخصائي علاج الكلى والغدد الصماء،أن العلاقة بين الضغط والكلى علاقة وثيقة، حيث أن أرتفاع ضغط الدم لفترات طويلة من أكثر الأسباب التى تؤدى إلى حدوث فشل كلوي، بالإضافة إلى عدم التحكم في مرض البول السكرى والحصوات التى تأخذ فترة حتى يتعافى منها المريض وإستخدام المسكنات بصورة كثيرة.



وأكد أخصائي علاج الكلى والغدد الصماء، أنه فى حالة وصول الكلى إلى قصور مزمن من الصعب أن ترجع الكلى إلى حالتها الطبيعية، مشيرًا إلى أنه يجب المحافظة عليها لأطول فترة ممكنة عن طريق شرب الكثير من الماء والامتناع تماما عن أى أدوية لا تفيد الجسم مثل المسكنات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص.