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اقتصاد

26 جنيها لكيلو البلطى.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 12-12-2019

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الأسماك اليوم، الخميس 12-12-2019، بأصنافها المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة وفقا لآخر التطورات في سوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم الخميس :

وسجل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 23 و26 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" 22 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نحو 38 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيها، وسمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.

وسجل سعر سمك المكرونة خليجى نحو 31 جنيها، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 450 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم، الخميس

وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 66 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" بـ50 جنيها، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، وسمك المكرونة السويسي 65 جنيها، وسمك الكابوريا بـ 140 جنيها، وسمك السبيط 90 جنيها، وسمك موسى 65 جنيها، وسمك الجمبري 360 جنيها.
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