تحرير 515 محضرا تموينيا بدمياط خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز

شنت مديرية التموين بدمياط، برئاسة سمير صادق وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة مكبرة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين.



وذلك في إطار خطة محافظة دمياط لتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز وإحكام الرقابة على الأسعار للتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين المقررة.



أسفرت الحملة عن تحرير ٥١٥ محضرا، من بينها ١٣٥ محضرا للمخابز لوجود مخالفات تعددت بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات و٣٤٣ محضرا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وإثبات حالات غش تجارى وعدم وجود ترخيص بالإضافة إلى ذبح خارج المجزر.



أما بالنسبة لمستودعات الغاز فقد تم تحرير ٣٧ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار ووجود نقص في وزن إسطوانات الغاز.



كما أكد المهندس سمير عثمان مدير مديرية التموين أنه تم تحرير ثلاث محاضر جنح لوجود مخالفات تتعلق بالقرارات المنظمة للعملية التموينية وتم إحالة المخالفين للنابة العامة للتحقيق.