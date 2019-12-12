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مايا مرسي: خلق الوعي لدى المرأة قضية أمن قومي.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
مايا مرسي رئيسة المجلس
مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
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محمود محسن
أكدت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مصر اتخذت خطوات تاريخية في مايو 2019، مشيرة إلى أن وزير الخارجية وضع خطة لمشاركة المرأة في خطة السلم والأمن.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال كلمتها التي ألقتها بمؤتمر السلام والتنمية في أسوان، إن القيادة السياسية في مصر دائما تعمل على مشاركة المرأة في تنمية السلام، وأيضا تقديم الدعم الكامل للمرأة الأفريقية.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هناك خطة تعمل على تعزيز دور المرأة فى مكافحة الإرهاب وتهيئة الحس الوطني، ضمن أجندة السلم والأمن، والتي جرى تطبيقها في مناطق دولية وإقليمية.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن خلق الوعي لدى المرأة، هو قضية أمن قومي؛ لأن وجود المرأة لحماية الوطن، يقى من شرور التطرف والإرهاب.
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